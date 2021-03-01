Halk, Etna Yanardağı'nın küllerini temizliyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Etna Yanardağı bir haftada 6 kez faaliyete geçti: Halk, küllerini temizliyor - Haberler
ABONE OL

Etna Yanardağı bir haftada 6 kez faaliyete geçti: Halk, Etna Yanardağı'nın küllerini temizliyor

İtalya'da yer alan dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve 1 haftada 6 kez faaliyete geçen Etna Yanardağı'nın püskürttüğü küller çevre kent ve kasabalardaki yerleşim yerlerine ulaştı. Bölge halkı yanardağın püskürttüğü külleri temizlemek için seferberlik başlattı.

SON DAKİKA: Etna Yanardağı bir haftada 6 kez faaliyete geçti: Halk, küllerini temizliyor - Haberler
Halk, Etna Yanardağı'nın küllerini temizliyor!
0:00 / 0:00
DHA

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve 16 Şubat’ta faaliyete geçen Etna Yanardağı’nın püskürttüğü küller, çevre halkının yaşamını zorlaştırdı.

Sokaklara, evlere ve araçların üstünü kaplayan külleri, halk kendi çabalarıyla temizledi. Avrupa'nın en büyük ve İtalya'da yer alan dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna, son 1 haftada 6 kez faaliyete geçti.

Yanardağı'nın püskürttüğü küller çevredeki kasaba ve şehirde yaşayan halkın yaşam koşullarını olumsuz etkilerken, bölge sakinleri kendi çabalarıyla yanardağın püskürttüğü külleri temizlemek için seferberlik başlattı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü tarafından yönetilen Etna Gözlemevi'nde çalışan volkanologlar, faaliyetin ne kadar süreceğini bilmenin imkansız olduğunu belirtti.

ETNA YANARDAĞI NEREDE YER ALIYOR?

Etna yanardağı İtalya'da Sicilya’nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya’ya yakın aktif yanardağdır.Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olan Etna’nın şu anki yüksekliği 3.326 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişime uğruyor.

EN BÜYÜK PATLAMA 1992 YILINDA OLDU

Geçtiğimiz hafta yeniden faaliyete geçen ve püskürtmelere başlayan Etna yanardağında son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Ermenistan'da hükümet binasına baskın! - Haberler
DÜNYAErmenistan'da hükümet binasına baskın!
Prens Harry: Kraliyetten ayrılma süreci inanılmaz zordu
DÜNYAPrens Harry: Kraliyetten ayrılma süreci inanılmaz ...
ABD'nin Kaşıkçı raporundaki üç isim rapordan silindi!
DÜNYAABD'nin Kaşıkçı raporundaki üç isim rapordan silindi!
SON DAKİKA: Myanmar'da darbe karşıtı gösteriler sürüyor: 18'den fazla can kaybı! - Haberler
DÜNYAMyanmar'da darbe karşıtı gösterilerde can kaybı ...
SON DAKİKA: ABD'de feci kaza: 30'dan fazla araç birbirine girdi! - Haberler
DÜNYAABD'de feci kaza: 30'dan fazla araç birbirine girdi!
SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan aşı pasaportu açıklaması! - Haberler
DÜNYAAlmanya'dan aşı pasaportu açıklaması!
SON DAKİKA: ABD istihbaratının Kaşıkçı raporunda dikkat çeken detay: 3 isim silindi! - Haberler
DÜNYAABD'nin Kaşıkçı raporunda dikkat çeken detay!
AKDENİZ'DE SICAK GELİŞME! Son dakika: "Kahire, Ankara ile anlaşmaya açık kapı bıraktı"
DÜNYAYunan basınından Mısır'a Türkiye tepkisi
ABD eski Başkanı Donald Trump 2024'teki seçimlerde aday olabileceğinin sinyalini verdi
DÜNYATrump'tan adaylık sinyali!
Irak'ta DEAŞ 2 kişi öldürdü, 1 kişiyi kaçırdı
DÜNYAIrak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı: 2 ölü‎