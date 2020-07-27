Merkez'den piyasaya 9 milyar lira

DHA / HABERTURK.COM

Ekonomide yeni kısıtlamaların gelebileceğine ilişkin beklentiler ve ortaya çıkan belirsizliklerin etkisiyle, güvenli liman altın, gümüş gibi değerli metallere yönelik talep önemli ölçüde arttı.

Euro, dolar karşısında 1.17640 düzeyine kadar yükseldi ve ABD para birimi karşısındaki bir aylık kazancını yüzde 4.71 düzeyine yükseltti. Euro/dolar paritesi pandeminin ilk döneminde 1.07 seviyesine dek inmişti.

Euro'nun küresel çapta değer kazanması ve euro/dolar cephesinde yaşanan ralli, TL karşısında da Euro'nun tarihi zirvelere çıkmasına yol açtı ve 8.05 seviyesi aşıldı