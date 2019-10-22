Aksaray'da, 19 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Yol yapım firmasında iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Abdulahat Bulakbaşı'nın (26) evinde gelen kokular üzerine komşusu durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, içeriden gelen koku üzerine itfaiye ve sağlık görevlilerini çağırdı.

DARP VE YARA İZİNE RASTLANMADI

DHA'da yer alan habere göre itfaiyenin müdahalesiyle kapıyı açıp içeri giren polis ve sağlık görevlileri Bulakbaşı ile evde misafir olarak bulunan Ayşe Eşin'in (23) cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede Bulakbaşı ve Eşin'in vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanılmadı.

GAZ SIZINTISI SAPTANDI

Muftaktaki incelemede ise gaz sızıntısı yaşandığı belirlendi. Abdulahat Bulakbaşı ve Ayşe Eşin'in yapılan ilk otopsisinde zehirlendikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, evde yapılan aramada ise bir miktar esrar bulundu.