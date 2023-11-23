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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul Eyüpsultan'da toprak kayması meydana geldi! İki bina tedbir amaçlı olarak tahliye edildi

        Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 2 bina boşaltıldı

        İstanbul Eyüpsultan'da bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Korku dolu anların ardından 2 bina tedbir amaçlı olarak tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:58
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        Eyüpsultan'da bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında oluşan toprak kayması nedeniyle 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

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        AA'da yer alan habere göre ilçede Merkez Mahallesi Bestekar İbrahimağa Sokak'ta bir binanın temel atma çalışmaları için yapılan kazı sırasında toprak kayması meydana geldi.

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        Çalışmaların yapıldığı arsanın arkasında bulunan dörder katlı iki binanın sakinleri, durumu fark etmeleri üzerine belediyeye haber verdi.

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        Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

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        Bina sakinlerinin bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları da Eyüpsultan Belediyesi tarafından konaklayacakları otellere yerleştirildi.

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        Zabıta ekiplerince mühürlenen binaların çevresine güvenlik şeridi çekildi.

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        Mahallede esnaflık yapan Mülayim Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat çalışması nedeniyle toprak kayması yaşandığını anlatarak, binalarda hasar olup olmadığını bilmediğini, sabaha karşı iki binanın da boşaltıldığını söyledi.

        #son dakika
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