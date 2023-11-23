Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 2 bina boşaltıldı
İstanbul Eyüpsultan'da bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Korku dolu anların ardından 2 bina tedbir amaçlı olarak tahliye edildi
Eyüpsultan'da bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında oluşan toprak kayması nedeniyle 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
AA'da yer alan habere göre ilçede Merkez Mahallesi Bestekar İbrahimağa Sokak'ta bir binanın temel atma çalışmaları için yapılan kazı sırasında toprak kayması meydana geldi.
Çalışmaların yapıldığı arsanın arkasında bulunan dörder katlı iki binanın sakinleri, durumu fark etmeleri üzerine belediyeye haber verdi.
Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
Bina sakinlerinin bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları da Eyüpsultan Belediyesi tarafından konaklayacakları otellere yerleştirildi.
Zabıta ekiplerince mühürlenen binaların çevresine güvenlik şeridi çekildi.