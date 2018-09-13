F-16 ve Sofuoğlu
Teknoloji
Haberler > Ekonomi > Teknoloji

Son dakika: F-16 vs Sofuoğlu!

TEKNOFEST tüm hızıyla sürüyor. AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yeni havalimanının tanıtımı amacıyla F-16 uçağına karşı motosikleti ile yarışacak. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Festivalin açılışında büyük sürprizlerimiz olacak. Bunlardan bir tanesi dünyanın en hızlı süper arabaları burada yer alacak. Türkiye’nin bütün dünyada reklamı olacak" diyerek festivale dair sürprizlerin ilk işaretini vermişti

13.09.2018 - 19:08 | Güncelleme: AA

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında 3. havalimanının tanıtımı için motosikletle, F-16 savaş uçağına karşı yarışacak.

 

Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile İstanbul'da 20-23 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST etkinliklerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Sofuoğlu, festival kapsamında F-16, THY yolcu uçağı, Formula 1 yarış aracı, motosiklet ve lüks spor otomobilin aynı anda birbiriyle yarışmasının planlandığını ifade etti.

Daha önce dünyanın en hızlı araçlarının bir araya getirilerek aynı anda yarıştırılmadığını vurgulayan Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyanın en hızlı araçlarının bir araya geldiği böylesine bir farkındalık etkinliği yapılmadı. TEKNOFEST'te bir ilki başarmak istiyoruz ve projenin üzerinde hala çalışıyoruz. Etkinlik öncesi testler gerçekleştireceğiz. Test verilerine göre yarışmanın formatını oluşturacağız. Dünyada ses getirecek projeyi yeni havaalanında hayata geçirebilmek bizim için ayrı bir başarı ve gurur olacak. Dünyanın en büyük havaalanına yakışır bir tanıtım organizasyonu gerçekleştireceğiz. Böylesine anlamlı organizasyonu Red Bull ve Selçuk Bayraktar'ın desteğiyle birlikte yapacağız."

Türkiye'nin milli gururu proje ve eserlere tanıtım desteği vermek için her zaman etkinlikler yaptığına işaret eden Sofuoğlu, 2016 yılında Kawasaki H2R marka ve model motosikletiyle açılış töreninden önce Osmangazi Köprüsü'nde yaptığı sürüşte saatte 400 kilometre hıza ulaşarak rekor kırdığını anımsattı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı ve sponsoru olduğu festivalin insanların hafızasında yer edineceğine inandığını dile getiren Sofuoğlu, "F-16 uçağıyla yarışmak yıllardır hayalimdi. Yeni havaalanında böyle bir yarış hayal ettiğimi daha önce dile getirmiştim. Hayalimi böylesine ülkemize büyük katkı vereceğine inandığını 3. havalanının tanıtımı yaparak gerçekleştirmek bana ayrıca heyecan veriyor. Bu gurur ve heyecanı bütün halkımızla birlikte yaşayacağız. Herkesi heyecana ortak olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

 

BAYRAKTAR MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Festvial için büyük bir çalışma içinde olan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Festivalin açılışında büyük sürprizlerimiz olacak. Bunlardan bir tanesi dünyanın en hızlı süper arabaları burada yer alacak.Türkiye’nin bütün dünyada reklamı olacak” dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.