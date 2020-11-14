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Belediye başkanından facia uyarısı!

Trabzon ve Rize illerinin çöp sorununu çözmek için 12 yıl önce Trabzon’un Sürmene ilçesi Çamburnu-Kutlular mevkiinde faaliyete başlayan çöp depolama tesisinin kapasitesinin aştığı iddiası tedirginliğe neden oluyor. Konuyla ilgili tepkilerini dile getiren Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, çöp depolama tesisinde vahşice depolama yapıldığını belirterek “Çok fazla yüklenme olduğu için herhangi bir hareketlenme anında önüne yapılan duvarların bu yükü taşımayacağını düşünüyoruz” uyarısına bulundu

Son dakika facia uyarısı! Belediye başkanından facia uyarısı! - Haberler
Belediye başkanından facia uyarısı!
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İHA

Trabzon ve Rize illerinin çöp sorununu çözmek için oluşturulan Trabzon Rize Katı Atık Birliği (TRAB-Rİ-KAP) kapsamında Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu-Kutlular mevkiinde faaliyet gösteren çöp depolama tesisi mahalle halkını korkutuyor.

2019 yılına kadar 2 milyon 500 bin ton katı atığın depolandığı Kutlular-Çamburnu Düzenli Depolama Sahası’ndaki kapasite aşımının ardından duvarın yükü kaldırmamasından endişe duyuluyor.

KAPASİTESİNİ AŞTI İDDİASI

İHA'da yer alan habere göre kapasitesini aşan depolama sahasının yanında ek lot yapılmasının ardından çöpler bu alanda depolanırken, yıl sonunda faaliyete başlaması hedeflenen Araklı ilçesindeki Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi ile Çamburnu’nda artık çöp depolanmayacak. Son aylarda kapasite aşımı iddiaları nedeniyle tedirginlik yaşayan Sürmene Belediyesi durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletti.

"ÖNÜNDEKİ DUVAR BU YÜKÜ TAŞIMAZ"

Talebin bakanlığa iletilmesinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de harekete geçti. Depolama sahasında belediye ekipleri tarafından inceleme yapılırken, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, “Çok fazla yüklenme olduğu için herhangi bir hareketlenme anında önüne yapılan duvarların bu yükü taşımayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

"FACİA YAŞANABİLİR UYARISINDA BULUNDUK"

Çöp depolama tesisinde yaşanabilecek bir hareketliliğin ardından duvarların o yükü taşımayacağını düşündüklerini dile getiren Başkan Üstün, “Daha önceki açıklamalarımızda facia yaşanabilir uyarısında bulunmuştuk. Duvarların bu yükü taşımayacağı kanaatindeydim. Bu konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ilettim. Bu konuda bir çalışma yapılacağı söylenmişti. Bu konuda Büyükşehir Belediye başkanı ile de görüştüm. O teknik elemanları gönderdi. İncelemeleri yaptılar. Eğer öyle bir hareketlilik olursa o yükü oradaki duvarlar tutmaz. Dolayısıyla bir facia yaşanmadan bir kalıcı tedbir çözüm bulunması gerekiyor. Araklı’da tesiste deneme yapıldı. Aralık ayı içerisinde artık çöpler oraya taşınmaya başlanacak. Çamburnu’da sonlandırılacak” şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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