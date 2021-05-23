Faili meçhul cinayetler davasında beraatler bozuldu 0:00 / 0:00

Ankara İstinaf Mahkemesi, faili meçhul cinayetler davasında sürpriz bir karara imza attı. Aralarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Korkut Eken’in olduğu 19 sanık hakkında 18 faili meçhul cinayete ilişkin görülen davada verilen beraat kararlarını bozdu. Dava yeniden görülecek.

18 faili meçhul cinayete ilişkin, “suç işlemek amacı kurulan silahlı örgütün faaliyeti çerçevesinde tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 13 Aralık 2019’da karara bağlanmıştı. Mahkeme, Mehmet Ağar, dönemin Özel Harekât Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski istihbaratçı emekli Albay Korkut Eken, “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ve özel harekât polislerinin aralarında olduğu 19 sanığın beratına karar verdi.

AVUKATLAR İSTİNAFA TAŞIDI

Yerel mahkemenin kararında, “cinayetlerin güvenlik güçlerine yakalanmayacağına güvenen kişi ve kişilerce işlendiğinin anlaşıldığı” belirtildi. Eski özel timci Ayhan Çarkın’ın beyanlarının mahkumiyete yetersiz olduğu savunulan gerekçede, dosyadaki bilgi ve belgeler için de “duyumdan” ibaret denildi. Bu karar müşteki avukatları tarafından istinafa taşındı.

İSTİNAF BERAAT KARARLARINI BOZDU

Başvuruyu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen beraat kararlarının oybirliği ile bozulmasına karar verdi. 5 Nisan’da alınan karar bu hafta taraflara tebliğ edildi.

HANGİ GEREKÇELERLE BOZMA KARARI VERİLDİ?

Peki İstinaf Mahkemesi bozma kararını hangi gerekçelere dayandırdı? Bazı sanıkların savunmalarının alınmadan hüküm kurulduğu belirtilen gerekçede, mevzuata, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararlarına dikkat çekildi. Dava kapsamında delillerin yeterince tartışılmadığı vurgulandı. Gerekçede bu hususa ilişkin şu tespitlere yer verildi:

“…Mahkeme kararlarının İstinaf denetimine olanak sağlayacak şekilde açık olması ve Dairemizin bu işlevini yerine getirebilmesi için, sonuca etkili tüm argümanların, kararın dayandığı tüm kanıtların, bu kanıtlara göre mahkemenin ulaştığı sonuçların, iddia, savunma ve dosyadaki diğer belgelere ilişkin değerlendirmelerin açık olarak gerekçeye yansıtılması, hükme esas alınan deliller ile dosya kapsamında bulunmasına rağmen gerekçeli kararda zikredilmediğinden zımnen reddedildiği değerlendirilen delillerin genel soyut ifadelerle açıklanması ve/veya hiç tartışılmaması yerine, istinaf denetimine olanak verecek şekilde iddiaya konu olaylar bakımından ayrı ayrı tartışılıp değerlendirilmesi ve açıkça karar yerinde gösterilmesi gerektiğinin gözetilmemesi…”

“DELİLLER YETERİNCE ARAŞTIRILMADI”

Kararda yer alan Tarık Ümit’in kaçırılmasından önce yapılan görüşmeye dair bant çözümleri ve Ayhan Çarkın’ın beyanları gibi çok sayıda delilin yeterince araştırılmadığı bildirildi. Gerekçede, cinayetlerde kullanan mermilerle ilgili de, “Yerel Mahkeme, cinayetlerde ele geçen kovan ve mermi çekirdeklerinin menşei, kullanımlarına ilişkin aidiyetleri, bunların ve diğer maddi olguların birbirleri ile ilişkisi, itham edilen failler, hedef alınan maktuller, organizasyon, oluş ve netice itibariyle olaylar arasında bir irtibat bulunup bulunmadığını değerlendirmediği” değerlendirmesine yer verildi.

“CMK HÜKÜMLERİNE AYKIRI DAVRANILDI”

Dava kapsamında maddi olaylarla uyuşan bildirimlerinin irdelenmemek suretiyle, yetersiz gerekçe ile hüküm kurulduğuna dikkat çekilen gerekçede, sanıklar hakkında beraat kararları verildiği sırada uygulama maddesinin gösterilmemesi suretiyle de CMK hükümlerine aykırı davranıldığı kaydedildi.

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Peki bozma kararı sonrası ne olacak? İstinaf Mahkemesi, dosyanın beraat karalarını veren Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini de kararlaştırdı. Bu karar sonrası dava Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecek. Dava kapsamında yeniden yarılanacak sanıkların isimleri ise şöyle: Alper Tekdemir, Ayhan Akça, Ayhan Çarkın, Ayhan Özkan, Abbas Semih Sueri, Ercan Ersoy, İbrahim Şahin, Mehmet Kemal Ağar, Mehmet Korkut Eken, Nurettin Güven, Uğur Şahin, Yusuf Yüksel, Ziya Bandırmalıoğlu, Enver Ulu, Lokman Külünk, Muhsin Korman, Seyfettin Lap.

İŞTE O FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 18 faili meçhul cinayet yönünden görüldü. Davaya konu cinayetler şöyle: “Abdulmecit Baskın, Behcet Cantürk, Yusuf Ekinci, Feyzi Aslan, Salih Aslan, Namık Erdoğan, Adnan Yıldırım, Haci Karay, Medet Serhat, Faik Candan, Metin Vural, Ömer Lütfi Topal, İsmail Karaalioğlu, Recep Kuzucu, Savaş Buldan ve Tarık Ümit…”