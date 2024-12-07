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        Fatih Erbakan: Asgari ücretin 35 bin lira seviyesine çıkması gerek

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Mutlaka asgari ücretin 35 bin lira seviyesine çıkması gerektiğini ve gerekirse devletin bu noktada işverene destek olması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 14:32 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:32
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        Erbakan: Asgari ücret 35 bin olmalı
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Asgari ücreti artırarak bu insanlara, dar gelirlilere sağlayacağımız fayda, bir miktar enflasyon artışının getireceği zarardan çok daha büyüktür. Mutlaka asgari ücretin 35 bin lira seviyesine çıkması gerektiğini ve gerekirse devletin bu noktada işverene destek olması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen 'İl Başkanları Toplantısı'ndan önce basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erbakan, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Dün itibarıyla bize ulaşan iddiaya göre; İsrail'in atıkları, çöpleri yıllardan beri ve halen daha gemilerle Türkiye'ye geliyor ve Mersin Limanı'ndan Adana'ya ulaştırılıyor. Bu kirli, çevreye mikrop saçan, sağlığa zararlı çöplerin ve atıkların getirilip ülkemizde geri dönüşüme tabi tutulduğu doğru mudur? Bu soruları buradan yetkililere soruyorum ve ilgili sorumlu bakanlardan, yetkililerden acilen bir açıklama beklediğimizi ifade ediyorum" diye konuştu.

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        Erbakan, 2025 yılı asgari ücret artışı ile ilgili, "Ülkemizde açlık sınırı 21 bin seviyesine, yoksulluk sınırı 70 bin seviyesine gelmiş. 2024 yılı enflasyonu yüzde 50'ye yakın bir noktada yılı tamamlıyoruz; tahminler yüzde 33'tü. Neredeyse yüzde 50'lik bir enflasyonla yılı tamamlıyoruz. 2025 yılı tahmini ne; yüzde 21. Peki, bu tahminler tutabilecek mi? Elbette ki tutmayacak. Bu enflasyon ortamında, 'Asgari ücreti enflasyona ezdirmeyelim' deseniz bile yüzde 40'lık bir zam yapmanız lazım ki en az bu da 24 bin seviyesine çıkarmak demektir. Bu yeter mi; hayır. AK Parti iktidarı 2002'de iş başına geldiğinden bu yana, Türkiye'nin büyümesinden herhangi bir pay asgari ücretlilere verilmedi" ifadelerini kullandı.

        Asgari ücretin enflasyona etkisi hakkındaki eleştirilere değinen Erbakan, "Biz bu insanları açlıktan ölmeye mi terk edeceğiz? Asgari ücreti artırarak bu insanlara, dar gelirlilere sağlayacağımız fayda, bir miktar enflasyon artışının getireceği zarardan çok daha büyüktür. Mutlaka asgari ücretin 35 bin lira seviyesine çıkması gerektiğini ve gerekirse devletin bu noktada işverene destek olması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

        'MİLLETİMİZ FAİZE YÖNLENDİRİLİYOR'

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'Genç İz Gençlik Zirvesi'nde gençlere yönelik tavsiyesini kınadıklarını dile getiren Erbakan, "Bir bakan ağzıyla milletimiz, yüksek faize yönlendiriliyor, faiz teşvik ediliyor. Kendilerinin bir senede bu milletin 2 trilyon lirasını faize vermeleri yetmiyormuş gibi milleti de faiz almaya teşvik ediyor. Sayın Şimşek, insanlarımızı faize teşvik etmek yerine, harcamalarından kısmaya davet etmek yerine, siz Maliye Bakanı olarak kaynak üretseniz de her Allah'ın günü icat ettiğiniz vergilerle bu milleti ezmeseniz daha iyi olmaz mı" diye konuştu.

        Erbakan, Suriye iç savaşında Türkiye'nin rolünün hayati önem taşıdığını dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bu noktada hem kardeşlik hukukundan hem komşuluk hukukundan hem de siyasi ve stratejik olarak bir inisiyatif alması lazım. Esad, İran ve Suriye'deki muhaliflerle birlikte kucaklayıcı yeni hükümetin kurulması ve akan kanın da bir an evvel durdurulması gerekiyor. Bunun için Türkiye'nin gerekli adımları atması lazım" dedi.

        'BULUNDUĞU YERDEN ÇAĞRI YAPSIN'

        PKK elebaşının TBMM'de bölücü terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapmasına karşı olduklarını söyleyen Erbakan, "Abdullah Öcalan'ın bulunduğu yerden 'Silahları bırakın' çağrısını yapması lazım. 40 bin insanın katili olan teröristbaşının umut hakkından yararlanmasına, hele hele Meclis'e gelmesine kesinlikle karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Bir çağrı yapacaksa bulunduğu yerden yapsın" ifadelerini kullandı.

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