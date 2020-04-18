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Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’un Düzköy İlçesi Alazlı Mahallesi’nden dün meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin kasasından düşen Yasemin Salih, hayatını kaybetti. Aşırı derecede hız yaptığı iddia edilen ve viraja aynı hızla giren kamyonetin kasasında yolculuk yapan Yasemin Salih dengesini kaybederek aracın kasından asfalta düştü.

KAMYONET ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yasemin Salih olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet şoförü Davut B., olay yerinden kaçarken daha sonra ilçe jandarma komutanlığına teslim olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.