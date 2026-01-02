Feci kaza! TIR'ın çarptığı 5 çocuk babası yaşamını yitirdi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde TIR'ın çarptığı Abdullah Ayaydın hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde TIR'ın çarptığı 5 çocuk babası Abdullah Ayaydın (44), hayatını kaybetti.
BÖLGEYE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
DHA'nın haberine göre kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen TIR, yaya Abdullah Ayaydın'a çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İFADE İÇİN POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Sağlık ekibi, Ayaydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayaydın’ın cansız bedeni, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü, ifadesi için polis merkezine götürüldü.
EVLİ VE 5 ÇOCUK BABASI
Öte yandan Ayaydın'ın da TIR şoförü olduğu, evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildİ.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.