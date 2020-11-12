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Son dakika haberler... Beyoğlu'nda feci olay! İspanyol genç kız 4.kattan düştü

İstanbul Beyoğlu'nda feci bir olay meydana geldi. İlçede 4. kattan düşerek ağır yaralanan İspanyol uyruklu Buıtrago N. (26) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Genç kızın cam kenarına oturduğu sırada dengesini kaybederek açık camdan aşağıya düştüğü görüldü

Son dakika: Feci olay! İspanyol genç kız 4.kattan düştü | VİDEO HABER
Feci olay! İspanyol genç kız 4.kattan düştü
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DHA

Olay, salı günü saat 22.20 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunan binada meydana geldi. Mühendislik yapan İspanya uyruklu Buıtrago N.(26) 4. kat penceresinden aşağı düşerek ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmalarda ağır yaralanan genç kadının o gün eve arkadaşı Cenk E. (49) ile geldiği, alkollü oldukları ve olaydan kısa süre önce tartıştıkları belirledi.

Polis ekipleri Cenk E.'yi gözaltına aldı. Olayı araştıran polis ekipleri olaya ilişkin güvenlik kamera görüntülerini ortaya çıkardı. Buıtrago N.'nin cam kenarına oturduğu sırada dengesini kaybederek açık camdan aşağıya düştüğü görüldü.

Gözaltına alınan Cenk E. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Pencereden düşerek ağır yaralanan Buıtrago N. kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Genç kadın bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Düşme anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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