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Son dakika haberi Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası (Fed),faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı. Banka varlık alım programlarında da herhangi bir revizyona gitmedi. Güvercin metin sonrası ABD 10 yıllıkları düşerken dolar endeksi 90.5 altına geriledi

SON DAKİKA! Fed faiz kararını açıkladı - Haberler
HABERTURK.COM

Fed, yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Beklentilere paralel olarak faizlerin değiştirilmediği toplantı sonrasında politika faizi yüzde 0 - 0.25 aralığında kalmaya devam edecek.

Aylık en az 120 milyar dolarlık tahvil alım programında da herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Tahvil alımlarının istihdam ve fiyat istikrarında kayda değer değişim görülene kadar süreceği ifade edildi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi beklentilere paralel karar sonrası sınırlı gerilerken gün içinde 90.9'a kadar yükselen ve karar öncesi 90.5'in hemen üzerindeki dolar endeksinde değişim olmadı. Dolar/TL ise 7.38'de yatay.

Piyasalarda aşı tedariki nedeniyle yaşanan satışların ardından ABD vadelilerinde sınırlı bir yükseliş görüldü.

Fed'in Fed'in güvercin olarak nitelenen karar metninde ekonomik toparlanma ve istihdamın ılımlı seyrettiği belirtilirken zayıf talep ve düşük petrol fiyatlarının da enflasyonu baskıladığına dikkat çekildi.

Fed'den yapılan açıklamada para piyasalarının düzgün çalışması için yapılan bir ay vadeli düzenli repo ihaleleri sona erdirildiği açıklanırken yüksek montanlı gecelik repo operasyonlarının düzenlenmeye devam edileceği kaydedildi.

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