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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'den Marcelo bombası

Yeni teknik direktör Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de gözler transferlere çevrildi. Fenerbahçe yönetimi, Real Madrid ile sözleşmesi biten efsane sol bek Marcelo'ya teklifte bulundu! İşte son dakika haebrinin detayları

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  • 01
    Son dakika: Fenerbahçe'den Marcelo bombası

    Portekizli ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe'nin kadrosunu güçlendirmek için yapacağı transferler merak ediliyor.
  • 02
    Son dakika: Fenerbahçe'den Marcelo bombası

    Birçok futbolcunun ismi sarı-lacivertli kulüple anılırken, Brezilya basını çarpıcı bir iddiada bulundu.
  • 03
    Son dakika: Fenerbahçe'den Marcelo bombası

    Brezilya'nın prestijli gazetelerinden Esporte'nin haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, Real Madrid ile sözleşmesi biten efsane sol bek Marcelo'ya teklifte bulundu.
  • 04
    Son dakika: Fenerbahçe'den Marcelo bombası

    Real Madrid çatısı altında geçirdiği son sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonlukları yaşayan 34 yaşındaki yıldız futbolcunun, Fenerbahçe'nin teklifine henüz olumlu ya da olumsuz yanıt vermediği belirtildi.
  • 05
    Son dakika: Fenerbahçe'den Marcelo bombası

    Söz konusu haberde Marcelo'ya Fenerbahçe'nin yanı sıra Botafogo, Fluminense ve Inter Miami'nin de ilgi duyduğu aktarıldı.
  • 06
    Son dakika: Fenerbahçe'den Marcelo bombası

    Real Madrid formasıyla 25 kupa kaldıran Marcelo, kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan oyuncu unvanının sahibi olmuştu.
  • 07
    Son dakika: Fenerbahçe'den Marcelo bombası

    KİM'E VEDA

    Fenerbahçe'nin transfer bütçesi oluşturmak adına Kim Min-Jae'yi satması yüksek ihtimal...
  • 08
    Son dakika: Fenerbahçe'den Marcelo bombası

    25 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif geldiği kaydedildi. Kim'i isteyen takımlar arasında; Tottenham, Everton ve Napoli bulunuyor.
  • 09
    Son dakika: Fenerbahçe'den Marcelo bombası

    YILDIZ GOLCÜ

    Jesus'un transfer listesinin ilk sırasında yer alan bir diğer isim Flamengo'nun gol makinesi Gabigol. 
  • 10
    Son dakika: Fenerbahçe'den Marcelo bombası

    Brezilya basınına göre yıldız futbolcu, çok sevdiği Jorge Jesus ile yeniden çalışmak için ayrılmaya hazır.
  • 11
    Son dakika: Fenerbahçe'den Marcelo bombası

    WİLLAN HABER BEKLİYOR

    Brezilyalı yıldız Willian'ın gözünün Fenerbahçe'de olduğu bildirildi.
  • 12
    Son dakika: Fenerbahçe'den Marcelo bombası

    Ülke basını, Corinthians'tan ayrılmayı düşünen 33 yaşındaki sambacının, Jorge Jesus ile çalışmaya istekli olduğu ifade edildi.
  • 13
    Son dakika: Fenerbahçe'den Marcelo bombası

    YAŞA FENERBAHÇE

    Fenerbahçe taraftarı 2.5 aydır sabırsızlıkla beklediği Jorge Jesus'a kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yeni hocadan da ilk açıklamalar geldi. 
  • 14
    Son dakika: Fenerbahçe'den Marcelo bombası

    67 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, 'Yaşa Fenerbahçe' diyerek bitirdiği konuşmasında hedeflerini açıkladı. Binlerce mesaj aldığının altını çizen Jesus, taraftara şöyle seslendi: "Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakârlığı ben de göstermek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz."

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