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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jorge Jesus'un Brezilya'daki ses kaydı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'deki geleceği henüz netleşmeyen Jorge Jesus'un eski kulübü Flamengo ile görüştüğü iddia edilirken, Brezilya basınında Jorge Jesus'a ait olduğu öne sürülen flaş bir ses kaydı yayınlandı.

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  • Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya'daki ses kaydı ortaya çıktı! Jorge Jesus ses kaydında ne diyor? - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında son dönemde çıkan ayrılık iddiaları gündemdeki yerini koruyor.
  • Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya'daki ses kaydı ortaya çıktı! Jorge Jesus ses kaydında ne diyor? - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

    İsmi Brezilya Milli Takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı ile anılan Portekizli teknik adamın son talibi ise eski kulübü Flamengo olmuştu.
  • Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya'daki ses kaydı ortaya çıktı! Jorge Jesus ses kaydında ne diyor? - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

    Vitor Pereira ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Brezilya ekibinin, teknik direktörlük görevi için ilk hedefinin Jorge Jesus olduğu öne sürülmüştü. 
  • Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya'daki ses kaydı ortaya çıktı! Jorge Jesus ses kaydında ne diyor? - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

    Flamengo İkinci Başkanı Marcos Braz'ın Jesus'u telefonla aradığı belirtilirken, 68 yaşındaki teknik adamın o görüşmeyle Brezilya basınına yaptığı açıklama ortaya çıktı.
  • Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya'daki ses kaydı ortaya çıktı! Jorge Jesus ses kaydında ne diyor? - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

    UOL'de yer alan habere göre; Brezilya'dan bir gazeteciye konuşan Jesus'un ses kaydı yayınlanırken, tecrübeli teknik adamın Flamengo hakkındaki yorumları dikkat çekti. 
  • Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya'daki ses kaydı ortaya çıktı! Jorge Jesus ses kaydında ne diyor? - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

    İşte Jesus'un gündem yaratan ses kaydı:
  • Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya'daki ses kaydı ortaya çıktı! Jorge Jesus ses kaydında ne diyor? - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

    "Günaydın dostum! Türkiye saat sabah 10, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var. Brezilya'da, çok para istediğimi ve benimle bu yüzden anlaşmaya varamadıklarını neden söylüyorlar, bilmiyorum." 
  • Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya'daki ses kaydı ortaya çıktı! Jorge Jesus ses kaydında ne diyor? - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

    "Bunun amacı nedir bilmiyorum, maddi hiçbir pazarlık olmadı ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu."
  • Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya'daki ses kaydı ortaya çıktı! Jorge Jesus ses kaydında ne diyor? - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

    "Marcos Braz, Fenerbahçe'den hemen ayrılmamı istedi, ben ise bunu yapamayacağımı ilettim. Biraz zamana ihtiyacım olduğunu söyledim."
  • Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya'daki ses kaydı ortaya çıktı! Jorge Jesus ses kaydında ne diyor? - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

    "Başkanla (Ali Koç) konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine daha 1.5 ay var."
  • Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya'daki ses kaydı ortaya çıktı! Jorge Jesus ses kaydında ne diyor? - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

    "Braz bana Flamengo'nun başına geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. Tamam işte, bu iyi."
  • Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya'daki ses kaydı ortaya çıktı! Jorge Jesus ses kaydında ne diyor? - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

    "İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos Braz ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar..."
  • Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya'daki ses kaydı ortaya çıktı! Jorge Jesus ses kaydında ne diyor? - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya
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