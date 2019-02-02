Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, "Yükümüzün çok ağır olduğunu biliyoruz. Bir kampanya ile bunu kaldıramayacağız. Uzun soluklu bir çalışma yapıyoruz" dedi.



Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı’nda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam bir konuşma yaptı.

Futbol Anonim Şirketi’nin Kasım ayı sonu rakamlarının sonuçlandığını belirten Karaçam, “Aralık ayı içerisinde bu durumun ayrıntıları KAP’a bildirildi. Dönem zararı olarak 40,4 milyon TL azaldı. Fenerbahçe’nin yaklaşık borcu 4-4,5 milyar TL olarak gözükmekte. Yönetim olarak mail disiplini kurduk. Yeni gelir kaynakları temin etmeye çalışıyoruz. Başkanımızın da desteği ile bunu temin ettik. Kampanya hazırlığı içindeyiz. Ayrıntılarına şu an giremiyorum ama çok geniş bir gönüllü kadro ve yönetim ile çalışmaları yürütüyoruz. Yükümüzün çok ağır olduğunu biliyoruz. Bir kampanya ile bunu kaldıramayacağız. Uzun soluklu bir çalışma yapıyoruz. Farklı bir model tasarladık. Camiamızın gücünü ortaya çıkaracağız. Bütün dünya görecek Fenerbahçe neler yapacak. Hedefimiz bütün Fenerbahçelilerin birlik ve beraberlik içinde olması. En büyüğünden en küçüğüne herkesin gönülden katkı sağlamasını diliyoruz. Mali bağımsızlığımız için mali fonu yıllara yaymak zorundayız” diye konuştu.