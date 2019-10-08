Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Gaziantepli Habeş Seyitoğlu Baklava’nın ortaklarından tutuksuz sanıklar Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu katıldı. Duruşmada, sanık avukatları son savunmalarını yaptı. Müvekkillerinin beraatına karar verilmesini talep ettiler. Mahkeme heyeti, kararı açıklayacağını belirterek sanıklardan son sözlerini sordu. Sanıklar suçsuz olduklarını ve beraatlarına karar verilmesini istedi.

İKİ SUÇTAN DA BERAAT ETTİLER

Karar için ara veren mahkeme heyeti, her iki sanık içinde “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “örgüt üyeliği” suçlarından üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat kararı verdi. Mahkeme başkanı, sanıklardan Mustafa Seyitoğlu için “Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan cezalandırılması yönünde muhalefet şerhi koydu.