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Son dakika... FETÖ'nün emniyet yapılanmasının iddianamesi hazır

Son dakika... FETÖ'nün emniyet istihbarat hücresine dair iddianame tamamlandı. 36 sanığın yer aldığı iddianamede çarpıcı bilgiler yer aldı. İddianameye göre, Emniyet İstihbarat'ın bahçesine casus yazılım kurdular, 400 terabayt veri çalındı. 15 Temmuz'da Emniyet'in sisteminin kilitlemeye çalıştılar

06.08.2018 - 14:09 | Güncelleme: HABERTURK.COM

FETÖ'nün Emniyet İstihbarat'taki mahrem yapılanmasına dair iddianame tamamlandı. İddianamede korkunç detaylar yer aldı. Buna göre, FETÖ'cü mühendisler Emniyet İstihbarat'ın 400 terabayt verisini casus yazılımla ele geçirip örgüte aktardı. Aynı mühendisler 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Emniyet İstihbarat'ın sistemini kilitleyip polisin elini kolunu bağlamaya çalıştı. Bu hain çabaları deşifre edilen kriptolu haberleşme ağı “Eagle” yazışmalarına da yansıdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Emniyet İstihbarat Dairesi'ndeki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmasını tamamladı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Murat Tuzcu tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz gecesi Emniyet İstihbarat’ın Ankara Yıldız’daki binası çevresinde yakalanan eski polis şefleri Zeki Taşkın, Gürsel Aktepe ve Lokman Kırcılı’nın da olduğu 36 şüpheli yer alıyor.

1 AĞIR MÜEBBET VE 35'ER YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede, şüphelilerin “darbe”, “silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve “casusluk” suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 35'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

CASUS YAZILIM KURMUŞLAR

İddianamede, FETÖ’nün Emniyet İstihbarat’taki faaliyetlerine ilişkin çok çarpıcı tespitlere yer verildi. Bu tespitlere göre, Emniyet İstihbarat'ta çalışan FETÖ mensubu mühendisler, istihbarat havuzundaki tüm verileri FETÖ’ye aktardı. Örgüte bağlı mühendisler, güvenlik duvarlarına takılmadan istedikleri istihbarat verilerine erişmek için casus yazılım kurdu.

400 TERABAYT VERİ HIRSIZLIĞI

Casus yazılımı, Emniyet İstihbarat'ın bahçesinde veri deposu olarak kullanılan konteynerda bulunan sunuculara yerleştirdiler. 2014'te kurulan sistem, darbe girişimden üç gün sonra, yani 18 Temmuz 2016'da fark edilerek kapatıldı. FETÖ'cü mühendisler, bu yazılım sayesinde, sistemde iz bırakmadan vatandaşların bilgilerini usulsüz sorguladı, devlet sırrı niteliğindeki bilgileri ele geçirdi. Bu bilgiler kriptolu haberleşme ağı "Eagle" aracılığıyla örgütün mahrem imamlarına iletildi. Örgüte aktarılan verinin büyüklüğü ise tam 400 terabayt.

İHANET “EAGLE” YAZIŞMALARINDA

Emniyet İstihbarat'taki FETÖ'cü mühendisler, darbe girişimi gecesi de işbaşındaydı. Deşifre edilen “Eagle” grubuna 15 Temmuz 2016 günü saat 17.00 sularında, "Abi bu gece kalabildiğimiz kadar yerimizde kalalım" mesajı gönderildi. "Akif" kod adlı mahrem imam ise gruba saat 21.56'da "Darbe başladı, herkes teyakkuzda olsun. abiler daireye doğru gidebilir" mesajı iletti. Bu mesajın ardından, örgüt mensupları emniyet istihbarat binası çevresinde toplanmaya başladı.

SİSTEMİ KAPATACAKLARDI

FETÖ'cü mühendisler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Emniyet İstihbarat'ın "backbone" adlı haberleşme sistemini kapatmak için de uğraştı. Başarılı olsalardı, tüm Türkiye’deki Emniyet İstihbarat'ın sistemlerine erişim duracak ve Emniyet İstihbarat'ın eli kolu bağlanacaktı. Bu durum da dakika dakika “Eagle” yazışmalarından tespit edildi. 

O VERİLER USB'DE ÇIKTI

İddianamede, 50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin 2016 yılında internete düşmesiyle ilgili tespitler de yer aldı. Şüpheli mühendislerden birinden ele geçirilen taşınabilir bellekte, 49 milyon 611 bin 833 kişinin nüfus bilgilerine rastlandı. Bu verileri de örgütün o tarihte internete sızdırdığı değerlendiriliyor.

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