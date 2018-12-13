Strazburg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede salı akşam silah sesleri duyulmuştu. Saldırganın saldırıdan sonra kaçtığı ifade edilmişti. Paris Savcısı Remy Heitz, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır 12 kişinin yaralandığını kaydetmişti.



SİCİLİ ÇOK KABARIK

Saldırganın polis takibindeki 29 yaşındaki Cherif Chekkat olduğunu belirten Heitz, şüphelinin daha önce hırsızlık ve tecavüz suçlarından Fransa, Almanya ve İsviçre'de mahkeme tarafından 27 kez cezalandırıldığını kaydetmişti.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika gelen bilgiye göre, saldırgan Cherif Chekkat ölü olarak ele geçirildi.

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