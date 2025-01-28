Nelsson'da planlar değişti
Galatasaray'ın Victor Nelsson konusundaki tavrı değişti. Sarı-kırmızılı kulüp satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini de değerlendirecek.
Galatasaray’ın Victor Nelsson konusunda fikri değişti.
Danimarkalı savunmacı kulübün sözleşme uzatma teklifini kabul etmemişti.
Oynayabileceği bir kulübe transfer olmak isteyen Nelsson, Galatasaray yönetimine ayrılmak istediğini iletti.
Anderlecht, Nelsson için sarı kırmızılı kulübün kapısını çalmıştı.
Belçika ekibi, Danimarka savunmacı için toplamda 7 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.
Oyuncu için çift taneli bonservis bedeli bekleyen Galatasaray ise teklifin revize edilmesini istedi.
Anderlecht’in yeni bir teklif yapmaması ve Nelsson için 10 milyon euro’luk teklif gelmemesi üzerine Galatasaray yol haritasını değiştirdi.
Daha önce 21 yaş altı olması nedeniyle kiralama kontenjanından muaf olan Baran Aksaka Bulgaristan’dan geri döndü.
Sarı-kırmızılı kulüp Nelsson’un satın alma opsiyonuyla kiralanması için kiralık kontenjanında yer açtı.