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Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Cristiano Ronaldo açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada birçok konu hakkında önemli ifadeler kullandı. Genç teknik adam, sakatlanarak ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin son durumunu paylaşırken, Cristiano Ronaldo'yla ilgili de konuştu.

Son dakika Galatasaray haberi... Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Cristiano Ronaldo açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Birçok konu hakkında önemli ifadeler kullanan sarı-kırmızılı teknik adamın Mauro Icardi ve Cristiano Ronaldo'yla ilgili sözleri de dikkat çekti.

Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Olmaktan gurur duyduğum bir yerdeyim. Florya'da bir aileyiz. Burada bir aileyiz. Totalde bir aileyiz. Öyle kabul ediyoruz. 5 Aralık, kadınlarımız için önemli ve özel gün. Atatürk'ün seçme ve seçime hakkı verdiği bir gün. Bugünü kutlayarak başlayayım. Bu ailenin içinde olmaktan büyük mutluluk, gurur duyuyorum. Hep bunu hayal ettim. 9 senelik bir çalışma üstüne Galatasaray'a hoca adayı olmayı hak ettim. Bunu hak etmek bile çok değerli. Bu bile çok değerliyken, Galatasaray'a teknik direktör olmak, hiçbir beklenti altında olmadan, sadece bu kulüpte çalışabilmek, bu kulübün forması altında hizmet edebilmek..."

"1985 yılında Florya Tesisleri'ne seçmeye girdim. Toprak sahada seçmeden sonra hayatımın en önemli, güzel günlerini Galatasaray'a geçirdim. Şimdi o tesise teknik direktör olarak döndüm. Bu benim için inanılmaz bir şey. Tesiste çok fazla bir şey değişmedi aslında. Yıllardır bırakacağız o tesisi diye çok fazla değişiklik olmadı. Zorluk da çekmedik. Artık yeni tesisin temeli atıldı. Bu da bize mutluluk veriyor. İhtiyacımız olan bir şey, önemli bir tesis yatırımı olacak"

Buruk, Galatasaray'a geliş süreciyle ilgili ise şunları söyledi:

"Hak ettiğim bir yerde olmasını bekliyordum. Hazır olarak buraya gelmek çok önemliydi. Zor bir yerden başladım. 9-10 sene önceye dönünce teknik direktörlüğe başlamak daha zordu. Şimdi kulüpler genç teknik direktörlere daha kolay şans veriyor. 10 sene önce Elazığ'la başladım. Çok fazla dolaştım. İyi işler yapmak ve Türk futboluna hizmet etmek amacımızdı. Onun yanında kendi başarınız, hedefiniz var.

Bekliyordum onu. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadım. Akhisar'la kupa kazandım. Şampiyon olduktan sonra daha elit bir takımda çalışmak istiyorsunuz. Benim için kendimi en uygun gördüğüm takım Galatasaray'dı. Bekleme süreci oldu. Oğlumla ilgili sağlık sorunu vardı. Zamanlama çok doğru oldu. Onun iyileşmesiyle birlikte buradaki teknik direktörlük kariyerim de başladı. Zamanlama için çok doğru bir zamanlama oldu. Zor bir dönemdi. Benim beklentimden çok oğlumun beklentisi vardı. Hep bekledi. Seçimlerde oy saydı. Onun için çok önemli. Onun da en büyük aşkı Galatasaray. Oğlumun mutlu olması, benim iki kat motivasyonumu arttırıyor."

"ŞAMPİYON OLACAK KADROMUZ VE SİNERJİMİZ VAR"

"Şampiyonlar Ligi müziği çok etkileyici bir şey. Onu duyduğunuzda daha motive olursunuz. Söylemesek bile Galatasaray'ın tek hedefi şampiyonluk olur. Bizim de tek hedefimiz şampiyonluk. Zorlu bir fikstür geçtik. Doğru bir şekilde geçtiğimizi düşünüyorum. Zorluklar, alışma süreci oldu. Çok fazla yabancı oyuncu alıyorsunuz, ülkeye adapte oluyorlar önce. Oyuncu geldi, hemen birinci maçta iyi oynasın diye bekliyoruz. Alışma süreci var. Bizim o süreci tamamladığımızı düşünüyorum. Bu ara olmasaydı, belki o yakaladığımız ritim daha iyi bir şekilde götürebilirdi. Tek hedefimiz şampiyonluk. Şampiyon olacak kadromuz ve sinerjimiz var. Taraftarımız bu sene sayı olarak herkesin çok üstünde. Bir sevgi ortamı oluştu. Oyun var, güven var. Bunun sonu da inşallah şampiyonluk olacak diye düşünüyorum. İlk plan şampiyonluk ama Şampiyonlar Ligi hedefimiz de var."

RONALDO SORUSUNA CEVAP

Okan Buruk, ikinci başkan Metin Öztürk'ün, "Ronaldo geliyor mu?" sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi. Soruyu gülerek yanıtlayan Okan Buruk, "Maçı var gelemiyor başkanım, benim size sormam gerekiyor. Siz bana soruyorsunuz." dedi.

"ICARDI EN AZ 4 HAFTA YOK"

Okan Buruk son olarak sakatlıkları bulunan Icardi ve Oliveira'nın son durumları hakkında bilgi verirken, "Icardi aradan çok iyi döndü ancak antrenmanda bir talihsizlik yaşadı. En az 4 hafta aramızda olamayacak gibi duruyor. Oliveira da aynı şekilde. Biraz şanssız başladık. Bu süreçte onları en iyi şekilde hazırlayacağız. Diğer oyuncuları da en iyi şekilde hazırlayacağız." ifadesini kullandı.

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