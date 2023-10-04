Durdurulamayan güç Mauro Icardi!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 devirirken, galibiyet golü Mauro Icardi'den geldi. Arjantinli yıldız bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 11'e çıkardı.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında konuk olduğu İngiliz temsilcisi Manchester United'ı iki kez geri düşmesine rağmen 3-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United'ın yanı sıra, Almanya'nın Bayern Münih ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarıyla mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 2. haftada İngiliz ekibine konuk oldu.
İlk hafta sahasında Kopenhag ile karşılaşan "Cimbom", 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2'lik beraberliği yakalamış ve gruba 1 puanla başlamıştı.
Sarı-kırmızılılar, 2. haftada Manchester United ile Old Trafford Stadı'nda karşılaştı. Müsabakada Rasmus Hojlund'un golleriyle 2 kez geri düşen Galatasaray, Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin skor katkısıyla geri dönmeyi bilip, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla A Grubu'nda 4 puana çıktı.
Bayern Münih'in 6 puanla zirvede yer aldığı grupta ikinci sıraya yerleşen Galatasaray, tur atlama yolunda inancını yükseltti.
PENALTIYI KAÇIRDI, GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ ATTI
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, attığı golle takımına galibiyeti getiren futbolcu oldu.
Müsabakanın 76. dakikasında skor 2-2 iken kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı dışarı atarak takımını öne geçirme fırsatından yararlanamadı.
Yıldız golcü, penaltıyı kaçırmasından yaklaşık 3 dakika sonra gelişen atakta fileleri havalandırarak galibiyeti getirdi.
13 MAÇTA 11 GOL
Mauro Icardi, bu sezon 13 resmi maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.