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Durdurulamayan güç Mauro Icardi! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 devirirken, galibiyet golü Mauro Icardi'den geldi. Arjantinli yıldız bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 11'e çıkardı. Ajanslar Giriş: 04.10.2023 - 11:49 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:51 facebook

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında konuk olduğu İngiliz temsilcisi Manchester United'ı iki kez geri düşmesine rağmen 3-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United'ın yanı sıra, Almanya'nın Bayern Münih ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarıyla mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 2. haftada İngiliz ekibine konuk oldu.