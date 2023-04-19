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Gaspçıları kovalarken Zuhal'i kazaen vuran polis için istenen ceza belli oldu!

İstanbul Beyoğlu’nda polisin yağma şüphelilerine açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ın sırtından vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Polis memuru A.D. hakkında “Bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Habertürk TV muhabiri Ceylan Sever’in özel haberi..

Son dakika haberi: İstanbul Beyoğlu’nda gaspçıları kovalarken Zuhal'i kazaen vurmuştu! İstenen ceza belli oldu
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Olay Beyoğlu’nda 11 Aralık 2022 tarihinde meydana geldi. 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız, misafirlikten evine döndüğü esnada yağma şüphelileri ile polisin arasında kaldı. Şüphelilere ateş açan polisin silahından çıkan kurşun, genç kızın sırtına isabet etti ve ölümüne neden oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre "yağma" suçundan aranan iki şüpheli için emniyete ihbar geldi. Şüphelileri yakalamak için 4 polis memuru ihbar edilen adrese gitti. Polisler olay yerine vardığı andan itibaren çevredeki güvenlik kameraları da olay anını anbean kaydetti. İddianamede kamera görüntülerinin çözümü de yer aldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN ÇÖZÜMÜ DE İDDİANEMEDE

Buna göre Zuhal Ebrar Yıldız saat 19.00 sıralarında kamera açısına girdi. Genç kız farkında olmadan polis tarafından aranan şüphelilerin yanından geçti. Şüpheliler ise bu sırada motosikletleriyle park etmiş vaziyette sohbet ediyordu. Bu sırada önce polis memuru A.D. olay yerine geldi. Ardından diğer polis memuru gelince iki şüpheli, motosikletine atlayıp Zuhal Ebrar Yıldız’ın yürüdüğü istikamete doğru ilerledi. Bu esnada ise silahına sarılan sivil polis memuru A.D. şüphelilerin arkasından birkaç el ateş etti ve o kurşunlardan biri Zuhal'in sırtına isabet etti. Motosikletli şüpheli ise yere yığılan Zuhal Ebrar Yıldız’ın üzerinden geçerek ezdi.

“GENÇ KIZI VURDUĞUMU HASTANEDE ÖĞRENDİM”

Şüpheli polis A.D. savunmasında 10 yıldır polis memuru olarak İstanbul'da görev yaptığını belirtti. Şüphelilerin kendisine silah doğrulttuklarını ve motosikleti üzerine sürdüklerini anlatarak, “Kendilerine 'dur polis' ihtarında bulundum. Silahımı çıkararak motosikletin teker kısmına doğru ateş etmeye başladım. Şahısların gittikleri yol site içerisinde kaldırımlı ve karanlık bir yoldu. Bu yolda giden motosikletlerden başka ne ölen şahsı ne de başka bir kişinin geçtiğini görmedim. Şahıslar motosikletle bu yoldan uzaklaşırken beyaz motosikleti kullanan şüphelinin bir şahsa çarptığını gördüm. Ben ilk başta çarpma sonucunda bu şahsın düştüğünü zannettim. Zuhal Ebrar Yıldız'ın vurulduğunu hastanede öğrendim. Şüphelileri vurmayı değil durdurmak amacıyla ve kendimi korumak amacıyla ateş ettim. Üzerime geldikleri için de paniklemiştim” dedi.

SAVCI: POLİS YAPTIĞININ SONUCUNU ÖNGÖRMELİYDİ

İddianameye göre; polis memuru A.D., kaçan şüphelilerin arkasından yere doğru üç el ateş etti. Kurşunlardan biri yerden sekerek Zuhal Ebrar Yıldız’a isabet etti. Genç kız bu kurşun nedeniyle hayatını kaybetti. Savcı iddianamesinde; şüpheli polis memurunun mesleği gereği sahip olduğu bilgi, tecrübe ve eğitimi göz önünde bulundurarak eyleminin sonuçlarını istemese de öngörebilecek durumda olduğunu belirtti. Bu nedenle A.D. hakkında “Bilinçli Taksirle Öldürme” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istedi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Şüpheli polis memuru önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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