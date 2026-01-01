Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Gaziantep haberleri: 6 ayrı suçtan 10 yıldır aranan firari yakalandı

        6 ayrı suçtan 10 yıldır aranan firari yakalandı

        Gaziantep'te 6 ayrı suçtan 10 yıldır firari olan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y., jandarma ekiplerince yakalandı. Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, adli makamlarca tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 14:51 Güncelleme: 01.01.2026 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 yıldır aranan firari yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantep'te 6 ayrı suçtan 10 yıldır firari olan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı.

        ARANAN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMA DÜZENLENDİ

        İHA'nın haberine göre; Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        FİRARİ YAKALANDI

        Çalışmalar neticesinde, Şahinbey ilçesinde yağma suçu başta olmak üzere 6 ayrı suçtan 10 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. isimli zanlı yakalandı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!

        Meksika'nın güneyindeki bir eyalette 241 yolcu ve 9 mürettebatı taşıyan yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı 

        #Son dakika haberler
        #gaziantep
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        Anne, baba, dede ve anneanne gözaltında! 2 aylık bebek açlıktan öldü!
        Anne, baba, dede ve anneanne gözaltında! 2 aylık bebek açlıktan öldü!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        "Bir Türk kadınına âşık oldum"
        "Bir Türk kadınına âşık oldum"
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        Yoğun kardan çatılar çöktü!
        Yoğun kardan çatılar çöktü!
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        'Feda'dan vedaya: Necip Uysal!
        'Feda'dan vedaya: Necip Uysal!
        TIR dehşeti! Bina tahliye edildi!
        TIR dehşeti! Bina tahliye edildi!
        Türkiye balık üretiminde rekor kırdı
        Türkiye balık üretiminde rekor kırdı
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!