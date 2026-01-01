6 ayrı suçtan 10 yıldır aranan firari yakalandı
Gaziantep'te 6 ayrı suçtan 10 yıldır firari olan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y., jandarma ekiplerince yakalandı. Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, adli makamlarca tutuklandı
Gaziantep'te 6 ayrı suçtan 10 yıldır firari olan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı.
ARANAN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMA DÜZENLENDİ
İHA'nın haberine göre; Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
FİRARİ YAKALANDI
Çalışmalar neticesinde, Şahinbey ilçesinde yağma suçu başta olmak üzere 6 ayrı suçtan 10 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. isimli zanlı yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.