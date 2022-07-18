Gaziantep'te büyük panik! Dumanlar gökyüzünü kapladı 0:00 / 0:00

DHA

Gaziantep'te hayvanat bahçesinin de içinde bulunduğu Burç Ormanları'nda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için müdahaleye başlandı.

DHA'nın haberine göre Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin de içinde olduğu Burç Ormanları'nda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: İHA

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gaziantep Üniversitesi'ne de yakın olan bölgede söndürme çalışması sürdürülüyor.

VALİ GÜL: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep Valisi Davut Gül de, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir