        Gaziantep'te istinat duvarının çökme anları kamerada

        Gaziantep'te yoğun yağış sonrası 4 bloklu sitenin istinat duvarının çöktüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 10:44 Güncelleme: 02.02.2026 - 10:45
        Felakete ramak kaldı! İstinat duvarı çöktü
        Gaziantep’te yoğun yağış sonrası 4 bloklu sitenin istinat duvarının çöktüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde duvarın bir anda çökme anları yer alırken şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda 3 araç duvar altında kaldı.

        İSTİNAT DUVARI BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

        Olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış sonrası 4 bloklu sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Olay sonrası büyük panik yaşayan site sakinleri korkuyla kendilerini dışarı attı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde çöken duvar altında herhangi bir vatandaşın kalmadığı ancak üç araç ve 2 dairenin duvar altında kalarak hasar gördüğü tespit edildi.

        DUVARIN ÇÖKME ANLARI KAMERADA

        Yoğun yağış sonrası 4 bloklu sitenin istinat duvarının çöktüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde duvarın bir anda çökme ve park halindeki 3 aracın çöken enkaz altında kalma anları yer aldı. Olay sırasında çevredeki vatandaşların panikle etrafa kaçışması ve yoğun toz bulutu da dikkat çekti.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

