        Son dakika: Gaziantep'te uçuşlar öğle saatlerine kadar iptal edildi | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te uçuşlar öğle saatlerine kadar iptal edildi

        Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini arttırarak devam ediyor. Güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar karla kaplı yollarda güçlükle ilerlerken belediye ekipleri de yol açma ve tuzlama çalışması yapıyor. Yoğun yağış nedeniyle Gaziantep Havalimanı'ndaki uçuşlar da öğle saatlerine kadar iptal edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 09:28 Güncelleme: 31.12.2025 - 09:37
        Gaziantep'te uçuşlara kar engeli
        Gaziantep'te günlerdir beklenen kar yağışı etkisini gösteriyor. Güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar karla kaplı yollarda güçlükle ilerlerken belediye ekipleri de yol açma ve tuzlama çalışması yapıyor. Yoğun yağış nedeniyle Gaziantep Havalimanı'ndaki uçuşlar da öğle saatlerine kadar iptal edildi.

        OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

        İHA'daki habere göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Saat 03.00 sıralarında tipi şeklinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaz örtü ile kapladı. Kar yağışıyla birlikte teyakkuza geçen Büyükşehir, Şehitkamil ve Şahinbey belediyesi ekipleri yol açma ve tuzlama çalışması yaptı.

        UÇUŞLAR ÖĞLE SAATLERİNE KADAR İPTAL EDİLDİ

        Güne beyaz örtüyle uyanan Gaziantepliler, karla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Öte yandan yoğun yağış nedeniyle Gaziantep Havalimanı'ndaki uçuşlar da öğle saatlerine kadar iptal edildi.

        Kar yağışının bugün ve yarın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        #gaziantep
