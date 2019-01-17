Garry Rodrigues'in ardından son olarak Ozak Kabak'ı 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a satan Galatasaray'da gözler gelecek olan transferlere çevrildi...
SERDAR AZİZ
Galatasaray'da Ozan Kabak'ın Stuttgart'a sürpriz satışının ardından Serdar Aziz'in affedilip affedilmeyeceği konuşulmaya başlandı. Ancak Serdar Aziz'in yaşananlar sonrası dönüş ihtimalinin olmadığı belirtildi.
SEMİH KAYA DÖNÜYOR
Öte yandan Ozan'ın ayrılığı sonrasında yönetim harekete geçti. Bu doğrultuda; şu anda Sparta Prag forması giyen Semih Kaya, yuvaya dönecek. Tecrübeli stoperin sezon sonuna kadar bedelsiz kiralanacağı öğrenildi.
MARİANO'YU DA İSTİYORLAR!
Brezilya basınından Gazeta Esportiva sitesinin haberine göre; Mariano’ya Flamengo’dan sonra Sao Paulo da talip oldu. Sao Paulo’nun yakın zamanda Mariano’yu kiralık olarak kadrosuna katabileceği belirtildi. Ancak Galatasaray oyuncuyu kiralık olarak yollamak istemiyor.
BELHANDA KALIYOR!
Suudi Arabistan takımı Al Ittihad'ın transfer teklifi yaptığı Younes Belhanda ile ilgili teknik direktör Fatih Terim'in yönetime verdiği cevap ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, Faslı futbolcuyu sezon sonunda da satabileceklerini belirterek kadronun bozulmamasını istedi.
FEGHOULİ
Cezayir basınında çıkan haberlere göre; Suudi Arabistan'dan bir kulüp, Sofiane Feghouli'ye yıllık 6 milyon euro teklif etti. Ancak teknik direktör Fatih Terim, Belhanda gibi Feghouli'nin gitmesini istemiyor.
ALAN'DA GERİ SAYIM!
Galatasaray'a transferi uzadıkça uzayan Alan Carvalho konusunda artık günler sayılıyor. Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile kampta olan yıldız futbolcu ile anlaşma noktası ufak detaylar dışında sağlandı.
Gelen son bilgilere göre; Sambacı, 20 veya 21 Ocak’ta Türkiye’de olacak. Öte yandan Alan sonrasında kadroya bir forvet takviyesi daha yapılacak.
BONY'DE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Nijerya basınına göre; Swansea City’de forma giyen Wilfried Bony’nin transferi için görüşmelere başladı. Bony’nin de Swansea City’den ayrılmayı düşündüğü ve Aslan’a sıcak baktığı kaydedildi. Tecrübeli golcü, Alan’dan sonra takıma katılacak ikinci forvet olabilir.
TETTEH İÇİN 8 MİLYON EURO
Öte yandan Galatasaray'ın 21 yaşındaki Benjamin Tetteh için Sparta Prag'a 8 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öne sürüldü. Bu sezon 19 maçta forma giyen ve 9 gol atan Ganalı santrforun Sparta Prag'la olan sözleşmesi 2022 yılında bitiyor.
DEMBA BA BEKLEMEDE
Sarı-Kırmızılılar'ın alacağı iki forvette en büyük adaylardan birisi olan Demba Ba ise bekleyişini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın her konuda anlaşmaya vardığı Senegalli futbolcu, yönetimden telefon bekliyor.
Ancak Galatasaraylı yöneticiler, Alan Carvalho'nun yanı sıra ses getirecek bir isim için çalışmalarını sürdürdükleri için Demba Ba'nın gelişi transfer döneminin sonunu bulabilir.
ONGENDA SÜRPRİZİ
Galatasaray için her gün yeni bir oyuncunun ismi ortaya atılıyor. Rumen basını da Cim-Bom’un Ludogorets-Botoşani maçında Hervin Ongenda’yı izlediğini ileri sürdü. Bir dönem PSG forması giyen 23 yaşındaki Fransız sağ kanat oyuncusunun Botoşani ile 2020’ye kadar sözleşmesi var.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.