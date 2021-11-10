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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Genç anneye 'Kalemle işkence' iddiasında yeni gelişme! - Haberler
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2 çocuk annesine 'Kalemle işkence' iddiasında yeni gelişme!

Adana'da eşi Gamze G.'yi şarj kablosu ile bağlayıp darp ettiği, kafasına tabanca dayayıp, bacaklarına kalem batırdığı iddia edilen Murat G. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Eşinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Murat G., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

SON DAKİKA: Genç anneye 'Kalemle işkence' iddiasında yeni gelişme! - Haberler
'Kalemle işkence' iddiasında yeni gelişme!
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İHA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 10 yıl önce Murat G. (32) ile evlenen Gamze G. (28), kocasından şiddet gördüğü için boşanmak isteyip 2 kızını da alarak evden ayrıldı. Boşanma davası da açan Gamze G., eşinin ısrar edip özür dilemesi üzerine eve döndü.

Ancak Murat G. bu kez de karısının kendisini aldattığını öne sürerek şarj kablosuyla bağlayıp iki gün boyunca darp edip bacaklarına kalem batırıp, kafasına tabanca dayayarak şiddet uyguladı. Genç kadın, kocası uyuyunca evden kaçıp hastaneye sığındı. Hastanede darp raporu alan genç kadın kocasından şikâyetçi oldu.

Şikâyet üzerine zanlı yakalandı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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