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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Banyoda korkunç intihar! Daha 16 yaşındaydı
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Daha 16 yaşındaydı! Evin banyosunda bulundu!

Bartın’da 16 yaşındaki lise öğrencisi İ.K., evinin banyosunda kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Son dakika: Banyoda korkunç intihar! Daha 16 yaşındaydı
Daha 16 yaşındaydı! Evin banyosunda bulundu!
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İHA

Bartın kent merkezi Kemerköprü mahallesinde dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 16 yaşındaki lise öğrencisi İ.K. oturdukları apartman dairesinin banyosunda kanlar içinde bulundu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre 112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

"ÖZÜR DİLERİM" NOTU BIRAKMIŞ

Genç kızın babasının otomobilinden aldığı babasına ait beylik tabancası ile kendini vurduğu ve “özür dilerim” yazılı not bıraktığı iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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