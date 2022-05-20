Genç kıza feci tokat! Bu nasıl antrenör! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı dün, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı.

RAKİP SPORCUYU TEBRİK ETTİ

DHA'da yer alan habere göre seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti.

GENÇ KIZ TOKATLA SENDELEDİ

Hemen ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı. Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti.

O ANLAR CEP TELEFONUNA DA YANSIDI

İnsanın kanını donduran o anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.