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        Haberler Gündem Son dakika: Giresun'da heyelan! Yavuzkemal beldesinin yolu ulaşıma kapandı

        Giresun'da heyelan! Yavuzkemal beldesinin yolu ulaşıma kapandı

        Giresun'da dün gece saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Yavuzkemal Beldesi yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 08:23 Güncelleme: 04.05.2025 - 08:23
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        Giresun'da heyelan!
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        Giresun'da gece yaşanan heyelan nedeniyle Yavuzkemal Beldesi yolu ulaşıma kapandı.

        Alınan bilgiye göre, heyelan gece saat 02.00 sularında Giresun-Yavuzkemal yolunun Göksu Travertenleri mevkisinde meydana geldi.

        Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma, 112 ve AFAD ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alınan bölgede karayolları ekiplerinin heyelan temizleme çalışmalarının ardından yolun ulaşıma açılması bekleniyor.

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