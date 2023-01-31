Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Gökçeada Belediye Başkanı gözaltına alındı -Son dakika haberi
ABONE OL

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı

Çanakkale Gökçeada'da yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de olduğu 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Gökçeada Belediye Başkanı gözaltına alındı -Son dakika haberi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gökçeada'da bazı adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Başka bir suçtan tutuklu müteahhit K.Ç'nin de şüpheliler arasında olduğu öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Karısına acı çektirmek için 7 yaşındaki kızını öldürdü!
GÜNDEM Karısına acı çektirmek için 7 yaşındaki kızını ...
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı mesajı
GÜNDEM Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı mesajı
Kazayı görüp, sürücüleri uyarırken canından oldu
GÜNDEM Kazayı görüp, sürücüleri uyarırken canından oldu
Pelin'in katilinden korkunç ifade: Birine zarar vermek istiyorum, ben psikopatım... - Son haberler
GÜNDEM Pelin'in katilinden kan donduran sözler!
İstanbul'da akılalmaz olay! Görme engelli çift denize düştü ve... - En son haberler
GÜNDEM İstanbul'da görme engelli çift denize düştü!
Son dakika: Iraklı çocuktan korkunç cinayet! Hırsız sandı ve... - Haberler
GÜNDEM Iraklı çocuk, hırsız sandığı kişiyi öldürdü!
Son dakika: Trabzon Havalimanı için kıyı erozyonu uyarısı - Güncel haberler
GÜNDEM Trabzon Havalimanı için kıyı erozyonu uyarısı
Çocuğun yanında erotik video kaydına soruşturma ve gözaltı!- Gündem haberleri
GÜNDEM Çocuğun yanında erotik video kaydına soruşturma ve ...
ikinci dönem ne zaman başlayacak, Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 15 Tatil (Sömestr) ne zaman bitiyor?
GÜNDEM Geri sayım! Okullar ne zaman açılacak?
Başkent beyaza büründü! Ankara'da kar yağışı etkili oluyor! - Güncel haberler
GÜNDEM Başkent beyaza büründü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.