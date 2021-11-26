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Haberler Gündem 3. Sayfa FECİ OLAY! Son dakika: Sevgi evinde taciz davasında görevliye hapis cezası - Haberler
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Görevli için hapis! Sevgi Evi'nde feci olay!

Ankara'da sevgi evinde kalan Ş.B. (14) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan görevli M.Y.'ye (54) eylemi sarkıntılık düzeyinde kaldığına hükmedilerek 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

FECİ OLAY! Son dakika: Sevgi evinde taciz davasında görevliye hapis cezası - Haberler
Görevli için hapis! Sevgi Evi'nde feci olay!
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DHA

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri, Ankara'da sevgi evinde kalan 14 yaşındaki Ş.B.'ye yeni kıyafetler alan iş arkadaşları M.Y.'nin davranışlarından şüphelendi.

DOKUNUP, ÖPTÜĞÜNÜ ANLATTI

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine görevliler Ş.B.'nin yanına giderek durumu sordu. Ş.B. de ağlayarak, M.Y.'nin kendisine dokunarak ve öperek cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

GÖREVLİLER ŞİKÂYETTE BULUNDU

Görevlilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.Y. sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

M.Y. hakkında 'cinsel istismar' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan M.Y., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

M.Y. savunmasında, yaklaşık 2.5 aydır sevgi evinde görev yaptığını ve Ş.B.'yi taciz etmediğini söyleyerek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, eylemi sarkıntılık düzeyinde kaldığına hükmettiği M.Y.'ye 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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