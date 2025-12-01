Habertürk
        Son dakika: Gümüşhane haberleri: Korkunç kaza! Otomobil Çay'a uçtu!

        Korkunç kaza! Otomobil Çay'a uçtu!

        Gümüşhane'de korkunç bir kaza meydana geldi. Bir otomobil, çarptığı demir korkulukları aşıp Harşit Çayı'na uçtu. Otomobildeki 54 yaşındaki Hasan Öztürk, hayatını kaybetti. 19 yaşındaki sürücü Mert Ekber Taş ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 01.12.2025 - 14:47 Güncelleme: 01.12.2025 - 14:47
        Korkunç kaza! Otomobil Çay'a uçtu!
        Gümüşhane'de çarptığı demir korkulukları aşıp Harşit Çayı’na uçan otomobildeki Hasan Öztürk (54), hayatını kaybetti, sürücü Mert Ekber Taş (19) yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza; sabah saatlerinde Gümüşhane'de meydana geldi. Kent merkezinden Trabzon yönüne doğru giden Mert Ekber Taş’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

        30 METRE YÜKSEKLİKTEN UÇTU

        Korkulukları aşan otomobil, yaklaşık 30 metre yükseklikten Harşit Çayı'na uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalede, otomobildeki Hasan Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Yaralı sürücü Mert Ekber Taş ise kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

