        Gürsel Tekin'den videolu paylaşım | SON DAKİKA HABERİ

        Gürsel Tekin'den videolu paylaşım

        CHP'nin iptal edilen İstanbul kongresinin ardından mahkeme tarafından il başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, videolu bir paylaşımda bulundu. Geçici olarak atanan heyetini tanıtan Tekin, uzun zamandır CHP'de siyaset yaptıklarını belirtti. Videoda Tekin, kendisini CHP il başkanı olarak vurgularken, CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracaklarını, CHP'nin gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacaklarını söyledi

        Giriş: 05.09.2025 - 10:20 Güncelleme: 05.09.2025 - 10:51
        CHP'nin 38. Olağan İstanbul Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Yönetimi ve 196 delege mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

        Görevden uzaklaştırılan isimlerin yerine ise, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici yönetim getirildi.

        Mahkeme tarafından il başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, videolu bir paylaşımda bulundu. Geçici olarak atanan heyetini tanıtan Tekin, uzun zamandır CHP'de siyaset yaptıklarını belirtti.

        Videoda Tekin, kendisini CHP il başkanı olarak vurgularken, CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracaklarını, CHP'nin gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacaklarını söyledi.

        İhraç istemiyle parti disiplin kuruluna sevk edilen Tekin'in, pazartesi günü CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceği basına yansımıştı.

