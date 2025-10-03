İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini dosya üzerinden inceleme yaparak tedbiren görevden uzaklaştırmıştı.

Görevden uzaklaştırılan isimlerin yerine ise, Gürsel Tekin ile birlikte 5 kişilik heyet kayyum olarak atanmıştı. Sonraki süreçte ise CHP bu karara itiraz etmişti. Mahkeme de itirazları reddetmişti. İtirazlarının reddedilmesi üzerine CHP kararı istinaf etmişti.

İLK DURUŞMADA REDDİ HAKİM TALEBİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Özlem Erkan’ın avukatı davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. CHP avukatları ise reddi hakim talebinde ve istinaf kararının beklenmesi talebinde bulundu.

İSTİNAF SÜRECİ BEKLENECEK

Mahkeme ilk olarak reddi hakim talebini reddetti. Daha sonra istinaf sonucunun beklenmesine ve ön inceleme yapılmasına yer olmadığına dair karar verdi. Bu aşamada Gürsel Tekin ve beraberindeki heyet görevine devam edecek. Mahkeme ayrıca, davanın Ankara’daki mevcut dosyalarla birleştirilmesi talebinin gelecek celse değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma, 21 Kasım 2025 tarihine ertelendi.