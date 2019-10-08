Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK),Suriye'nin kuzeyi Fırat'ın doğusundaki terör oluşumu YPG/SDG'ye karşı başlatacağı ifade edilen harekat öncesi, Güvenlik Terör ve Strateji Uzmanı Mete Yarar, olası harekatı HABERTÜRK için masaya yatırdı. Hava sahasının Türkiye'ye açık ya da kapalı olmasının yaratacağı sonuçları da değerlendiren Yarar, harekatı şöyle değerlendirdi...

"EN BÜYÜK SINIR ÖTESİ HAREKAT"

"Öncelikle bu harekat, 450 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre derinliğinde bir sahayı kapsıyor ve bu boyutuyla Türkiye'nin Cumhuriyet tarihimiz boyunca gerçekleşmesi durumunda en büyük sınır ötesi harekatı olma niteliğini taşıyor. Harekatın planlaması, koordinasyonu uzun zamandır yapılıyordu.

"HAREKATIN FARKI, MESKUN MAHALLER OLACAK"

Bu harekatın Pençe, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'ndan farklılığı yoğun şekilde meskun mahallerde icra edilecek olması. Bu boyutuyla El Bab'a benzetmek mümkün. Harekatın bence zorlu tarafı, karşınızda değişken bir ABD'nin olması.

"HAREKATI KOMANDOLAR YAPACAK"

Şunu belirtmek gerekir ki, tamamen profesyonel orduyla operasyon yapılacak. Ordu mensuplarının büyük bölümünü komandolar oluşturacak. İki yıl önce Türkiye'nin çok fazla komando ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle bir değişime gidilmişti ve harekatta bu birlikler de bulunucak.

HAVA SAHASINI KULLANABİLECEK MİYİZ?

Hava sahası konusunda bir belirsizlik var. Terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında bölgede TSK, uçuşlar gerçekleştiriyordu. Türkiye'nin 'hava koordinasyon ve görev emrinden çıkardığı'nın açıklamasının ardından bir muamma söz konusu ama bu açıklama, hava sahasının Türkiye'ye kapatıldığı anlamına gelmiyor.

HAVA SAHASI KAPANIRSA NE OLACAK?

Hava sahasının kapanması durumunda, terör grubu, kara unsurlarının menzili içinde kalıyor. Yani karadan topçu atışlarıyla hedeflerin vurulması gayet mümkün. Ancak bu İHA, SİHA, taaruz helikopterleri, askeri sevkiyat ve yaralı tahliyesinde bizim önümüzde bir handikaptır. Hava sahası kapansa da bu harekat için bir engel olmayacaktır.

"MİKRO İHALARLA HEDEF TESPİTİ YAPILIR"

TSK'nın elinde hava sahasının kapanması durumunda kullanabileceği mikrodan başlayıp TB-2'ye kadar birçok İHA var ve böyle bir durumda atış destek vasıtaları yine hedeflerini imha edebilecektir.

"BİZ MESKUN MAHALDE ÇOK BAŞARILIYIZ"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK),diğer ülkelerin ordularına göre en büyük farkı asimetrik savaş denilen meskun mahal operasyonlarındaki başarısıdır. Bu alanda gerçekten çok tecrübelidir ve ABD Ordusu'ndan daha fazla muharip anlamda bilinen personele sahiptir. Bizim şehit sayımıza baktığımızda topçu atışı, tanksavar ve EYP'lerle daha fazla şehit verdiğimiz zaten görülüyor. Bu nedenle bizim, terör grubunun elinden tanksavar silahları almamız gerekmektedir.

OPERASYONUN SÜRESİ

Operasyonun ne kadar süreceğine dair bir zaman ifade etmek çok yanlıştır. Bu birliklerimiz üzerinde baskı yaratır. Operasyon, ne kadar sürecekse o kadar sürecektir. Onu bölgedeki kahraman Türk askeri belirleyecektir. Meskun mahal harekatına İçişleri Bakanlığı'nın da Jandarma-Polis Teşkilatı'yla destek vereceği, bu alanlarda güvenlik birimleri oluşturacağı kanaatindeyim.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ DURUMU

ABD'nin tamamen bölgeden çıkıp çıkmayacağı da önemli bir etmen. Eğer ABD, açıkladığı gibi bölgeden tamamen çekilirse, YPG/SDG operasyon başlamadan çözülmeye başlayacaktır. Büyük bir grup çözülecektir. Kalanlar da omuzdan atılan uçaksavarlarla, tanksavarlar ve keskin nişancılarla kent merkezlerinde kazdıkları tünellere gizlenecektir.

ABD BÖLGEDEN ÇEKİLMEZSE NE OLACAK?

ABD'nin bölgeden çekilmemesi durumunda terör örgütü bir miktar çözülecektir. Biraz direnç gösterip yine silahlarıyla tünellere çekilecektir. Bölgede 60 bin silahlı güçten bahsedilse de bunların arasında zorla kaçırılan 13 yaşında eline silah verilen çocuklar da vardır. Ben daha az, on binlerle ifade edilebilecek çekirdek bir yapının karşımıza çıkacağını düşünüyorum.

"HAREKATIN ÖN SAFHASI BAŞLADI"

Bir de, sınır ötesi bir harekat, sınırı geçmeden başlar. Yani sınır içinde atmanız gereken adımlar vardır. Dün bazı köprülerin uçaklarımızca vurulması, istihbarat çalışması, Suriye-Irak sınırının yine uçaklarımız tarafından vurulması; harekatın ön safhasının başladığı anlamına gelir. Bu tür bombalamaların ardından normal koşullarda birkaç gün içinde harekat başlar. Ancak her şey bir anda da değişebilir. Konjonktür, hava şartları her şeyi TSK değerlendirir.