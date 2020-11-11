İHA

Olay, saat 16.30 sıralarında Alanya Sanayi Sitesi’ndeki demir atölyesinde meydana geldi. İş yerinde istif halinde olan tonlarca ağırlıktaki demir profiller henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

İHA'nın haberine göre, devrilen demirler kepengi kırarak yola savruldu. O sırada bisikletiyle yoldan geçen Ahmet Besili (59) demirlerin altında kaldı.

Park halindeki otomobil ve çöp konteynırının devrilen demirleri tutması Besili’nin ezilmesini önledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ayağı demire sıkışan Besili’yi uzun uğraşlar sonunda kurtardı.

Toplan kalabalık olan biteni şaşkın gözlerle izlerken, bazıları ise cep telefonu kamerasına kaydetti. Sağlık ekipleri yaralı Besili’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Burada tedaviye alınan talihsiz adamın sol ayağı kırık olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.