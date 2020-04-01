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Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla AK Parti il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Çin'in ardından pek çok ülkede görülen ciddi hasta ve ölüm oranları salgına karşı mücadelede zorlanıldığına işaret ediyor. Türkiye'yi böyle bir duruma düşürmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor. Amacımız bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir. Tespit edilen aksaklıklar ve eksiklikler yetkili mercilere bildirilerek önlem alınması sağlanmalıdır.

Tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatının örnek ve öncü olması gerekiyor. Milletimizden mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Tedbirlere riayeti en üst seviyeye çıkarmalıyız. Herkes kendisini gönüllü karantinada tutarsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz.

Şimdilik şehirlerarası ulaşımı kısıtladık. İhtiyaç halinde şehir içi ulaşımda da benzer uygulamayı devreye alabiliriz. Eğitimi, internet ve televizyon yoluyla uzaktan yürütmeye çalışıyoruz. Kamu ve özel sektörde uzaktan çalışma sistemine geçtik. Alınan kararlardan etkilenen kesimler için çeşitli paketler hazırladık. Ayrıca bir yardım kampanyası başlattık. Burada toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek dağıtılacaktır. Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum.

DEVLET İÇİNDE DEVLETİN ANLAMI YOK

Bu ülkenin her bir ferdine sahip çıkmakta kararlıyız. Burada toplanan meblağlar, çok küçük bir tutarı ifade eder. Devlet içinde, devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan, şu anda bu kampanyalar sadece devletimizin açıkladığı birimler tarafından yürütülmektedir. Bunların takibi İçişleri Bakanlığı, valiliklerimiz vasıtasıyla yürütülmektedir. Belediyeler böyle kampanyalar açacak olursa, devlet içinde devlet olur. Yasalar da buna müsaade etmiyor.

Biz bugün bir olmayacaksak, bugün dayanışma içinde olmayacaksak, siyasi mantıkla yaklaşacaksak, iktidarmış ana muhalefetmiş gibi bir yaklaşım içine gireceksek biz ne zaman bir ve beraber olacağız? Şu anda devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar, sağlık teşkilatlarımızla, içişleri teşkilatımızla, jandarmamızla, askerimizle atmış olduğumuz adımlar bunlar rakamlarla ifade edilmez. Ağzından çıkanın kulağının duyması lazım. Duymuyorsa milletimiz bunun cevabını verir. Biz tüm hassasiyetimizle, dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar şimdi sayısı niye az diye konuşmaya başladı. Şehir hastanelerin açılışı süratlendi.

BU FEDAKARLIKLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Zorunlu olmadıkça evden çıkmayarak, temizliğimize dikkat ederek bu musibetin üstesinden geleceğiz. Fedakarca görev yapan sağlık personeline, güvenlik güçlerine herkese teşekkür ediyorum. Maske üretiminde okullarımızdan MSB'ye kadar sektörün içinde yer alan kurumlara kadar yoğun bir çalışmanın içindeyiz. Hem ülkemizde hem dost ülkelerin taleplerine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tulum, eldiven üretiminde yoğun bir çalışma içindeyiz.

Ülkemizi hedef alan hain saldırılara karşı vatan savunması yapan tüm kahramanlara şükranlarımı ifade ediyorum. Gerek Irak'ın kuzeyinde, gerek Libya'da, gerek Barış Pınarı bölgesinde verilen mücadele her şeyin üzerindedir. Bu fedakarlıkları asla unutmayacağız.

Ülkemiz son 7 yılda nice saldırıya göğüs gerdi. Bugün yaşadığımız sıkıntıyı da atlatacağız. Türkiye'nin huzurlu, güvenli, müreffeh geleceği için sabredecek, hazırlık yapacak, vakti geldiğinde atılımı da yapacağız.

TEŞKİLATLARA UYARI

81 ilimizin tamamında ulaşmadığımız ve gönlünü kazanmadığımız tek bir vatandaşımız kalmayana kadar bize durmak, dinlenmek haramdır. Siz bu mücadelenin serdarlarısınız. İl başkanı ne kadar çalışırsa teşkilatlar da o derece şevkle bu hedeflere sarılır. Bu nedenle sizlere çok büyük görevler düşüyor. 7. Olağan Kongre sürecimizi milletimizle daha sıkı bağlar kurma sürecine dönüştüreceğiz. Kongre sürecimizi yetiştirebilirsek biraz öteleyebiliriz. Önemli olan il teşkilatlarımızın tüm üyeleriyle çalışmaya devam etmesidir.

Vatandaşlarımızın bize gelmeden, biz onlara gitmeliyiz. Miletlimizin gönlünü kazanmak, ülkemize hizmet etmektir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bugüne kadar eser, hizmet siyasetiyle milletimizin karşısına çıktık, bundan sonra da aynı hedefle yürüyeceğiz. AK Parti olarak hükümete geldiğimiz günden beri şiarımız olan insanı yaşat ki devlet yaşasın ifadesinin ne kadar doğru olduğunu bu krizde de gördük. Tek tek kendimizin değil, topyekun partimizin gücü neticesinde milletimize hizmet yolunda oluğumuzu unutmayacağız.

Bu süreci atlatacağız ve bunu birlikte başaracağız. Milletimiz bu dönemi en az kayıp ve hasarla atlatacaktır. türkiye2nin önünün aydınlık olduğuna inanıyoruz. Bunun için daha çok çalışıp, daha çok emek vereceğiz."