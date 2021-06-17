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Son dakika haberi 10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini önümüzdeki günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildireceği açıklandı. Adalet Bakanı Gül de "Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir" dedi

Son dakika haberi 10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek
10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 10 bin dolar alan siyasetçi tartışmaları hakkında, iddiaya konu olan ismi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na önümüzdeki günlerde bildireceği öğrenildi. Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçinin şu anda Meclis'te milletvekili olmadığını söylediği öğrenildi.

Diğer yandan Adalet Bakanı Abdulhamit gül de "Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Soylu veya İçişleri Bakanlığı'ndan şu ana kadar herhangi bir bildirim yapılmadı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları da savcılığa bu konuda herhangi bildirim yapılmadığını ama önümüzdeki günlerde yapılabileceğini kaydetti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık yarım saat basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. İki isim, bir siyasetçinin organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker'den 10 bin dolar aldığı iddiasının ardından ilk kez bir araya geldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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