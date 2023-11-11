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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralanalar var

        Son dakika haberi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

        İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 09:21 Güncelleme: 11.11.2023 - 09:46
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        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!
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        İstanbul'da sabah saatlerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karışığı zincirleme kaza meydana geldi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

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        #Kaza
        #Son dakika haberler
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