Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 45 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok miktarda dövize ve dijital metaryele el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa olmak üzere 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu; çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.