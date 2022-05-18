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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi | 18 katlı binanın zemininde bulundu: Elazığ'da 19 yaşında genç kızın şüpheli ölümü!
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19 yaşında genç kızın şüpheli ölümü!

Son dakika haberine göre Elazığ’da 19 yaşındaki Lütfiye Ş. isimli genç kız, 18 katlı binanın zemininde ölü bulundu. Polis ekipleri, şüpheli buldukları ölümün ardından geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Son dakika haberi | 18 katlı binanın zemininde bulundu: Elazığ'da 19 yaşında genç kızın şüpheli ölümü!
19 yaşında genç kızın şüpheli ölümü!
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İHA

Elazığ'da, Cumhuriyet Mahallesi Üniversite Sokak’ta kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler inşaatı devam eden 18 katlı bir binanın zemininde hareketsiz şekilde yatan bir genç kız gördü.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki Lütfiye Ş. olduğu öğrenilen kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli ölüm sonrasında polis ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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