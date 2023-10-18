Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 2 kişi gözaltında! Giresun'da ameliyat sonrası doktoru dövdüler!

        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!

        Sağlıkta şiddetin son adresi Giresun oldu. Giresun'daki  Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde ameliyat sonrası servise çıkan hastanın yakınları, Uzm. Dr. Mehmet Karadayı'ya yumrukla saldırdı. Doktor başına aldığı darbelerle yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Giresun'da kan donduran olay, dün Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

        HASTANIN AMELİYATINA GİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre hastanede tedavi gören bir hasta, görevli Uzm. Dr. Mehmet Karadayı'nın katıldığı ameliyat sonrası üroloji servisine kaldırıldı.

        İLGİLENMEDİĞİ İDDİASIYLA DARP ETTİLER

        Serviste hastasını muayene eden Karadayı, iddiaya göre; kendileri ile ilgilenmediğini öne süren hasta yakınlarının yumruklu saldırısına uğradı. Hastanenin güvenlik görevlileri, olaya müdahale etti.

        BAŞINA ALDIĞI DARBELERLE YARALANDI

        Başına aldığı darbeyle yaralanan Karadayı, aynı hastanede tedavi edildi. Doktor tedavisinin ardından taburcu edildi.

        REKLAM

        İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Doktor Karadayı'yı darp eden A.İ. ile H.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN KINAMA

        Şüphelilerin polisteki sorgusu sürerken, İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, kurumun resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu tür çirkin saldırıları gerçekleştirenlerin adalet karşısında en ağır cezayı almaları için soruşturma kurumumuzca da yakinen takip edilecektir. Yaşanan olayı bir kez daha kınıyoruz" dedi.

        "BU TİP SALDIRILAR HEKİMLERİN MOTİVASYONUNU BOZMAKTA"

        Giresun Tabipler Odası üyeleri de bugün hastane önünde toplanarak, yaşananlara tepki gösterdi. İl Tabipler Odası Başkanı Doç. Dr. Erhan Demirelli, "Tek gayesi, hastalarına yardım etmek ve onları tekrar sağlığına kavuşturmak olan meslektaşımız Dr. Mehmet Karadayı'ya yapılan bu haince saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tip saldırılar hekimlerin motivasyonunu bozmakta, çalışma şevkimizi yok etmektedir.

        Motivasyonu kırılan ve çalışma şevki kalmayan bir hekimin hiçbir hastasına faydası olamaz. Bunun sıkıntısını da sonuçta hastalarımız ve vatandaşlarımız çekmektedir. Bugün burada meslektaşımız Mehmet Karadayı'ya vurulan yumruk; hepimize, hekimlik mesleğine vurulmuş bir yumruktur. Bu yumruk sadece hekimlere değil; vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetine de vurulmuştur" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #giresun
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?