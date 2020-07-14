DHA

İstanbul Eseneyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Ali Çekinmez, feci bir kazanın kurbanı oldu. Kazayı protesto eden mahalleli bugün yolu trafiğe kapattı.

Kaza Esenyurt Gök Evler Mahallesi Hadımköy TEM Bağlantı yolunda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki Ali Çekinmez'e. S.H.A. kullandığı araç çarparak olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çekinmez’i Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yaşam mücadelesi veren genç hayatını kaybetti.

MAHALLELİ SABAH YOLU KAPATTI

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından sabah saatlerinde olay yerine gelen 50 mahalleli kazayı protesto etmek amacıyla yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık 10 dakika yolu çift yönlü olarak kapatılan yol nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler grup üyelerini yolu açmaları konusunda uyardı. Mahalleliler uyarıların ardından yolu trafiğe açtı. Grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çekinmez'e bir aracın çarptığı görülüyor. Kazaya karışan sürücü 21 yaşındaki sürücü S.H.A.'nın gözaltına alındığı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.