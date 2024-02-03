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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA HABERİ: 33'ü kırmızı bültenle aranıyordu! 7 kentte DEAŞ'a büyük darbe!

        Son dakika haberi 33'ü kırmızı bültenle aranıyordu! 7 kentte DEAŞ'a büyük darbe!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-35" operasyonuyla haklarında İnterpol'ün "Kırmızı Bülten" ve "Difüzyon Mesajı" (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 33'ünün "Kırmızı Bülten"le arandığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 12:01 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:26
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        DEAŞ'a ağır darbe! 33'ü kırmızı bültenle aranıyordu!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-35” operasyonuyla haklarında İnterpol’ün "Kırmızı Bülten" ve "Difüzyon Mesajı" (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya mesajında şu bilgileri verdi:

        "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir!

        Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar kapsamında;

        Ülkemizde bulunan ve haklarında İnterpol tarafından uluslararası terörizmle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı diğer terör örgütleri içerisinde faaliyet yürütmeleri nedeniyle kırmızı bülten ve difüzyon mesajı yayınlanan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda;

        İstanbul’da Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 13 şüpheli, Kocaeli’de Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 9 şüpheli, Yalova’da Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 8 şüpheli, Kayseri’de Difüzyon mesajıyla aranan 1 şüpheli, Bursa’da Kırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli, Düzce’de Kırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli, Yozgat’ta Kırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlarda yapılan aramalarda; ruhsatsız tabancalar ve çok miktarda döviz ve dijital materyale eş konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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