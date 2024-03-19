Son dakika haberi 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi

Habertürk Giriş: 19.03.2024 - 09:30 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:30 facebook

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