5 çocuk annesiydi! Bıçaklayıp yaktılar!

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi yakınlarında bulunan şehir çöplüğünde, geri dönüşüm malzemesi toplayanlar, yüzü yakılmış bir kadına ait cansız bedenle karşılaşınca jandarmaya haber verdi.
6 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 6 bıçak darbesi tespit edildi.
BEŞ ÇOCUK ANNESİYDİ
Yapılan araştırmada cansız bedenin, Silopi ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Sakine Külter'e ait olduğu saptandı.
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sakine Külter'in cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
CENAZESİ VAN'A GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Öte yandan Sakine Kültür'ün cenazesinin otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Van'a gönderildiği öğrenildi.
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