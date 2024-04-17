Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı

        Son dakika haberi 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı

        İstanbul merkezli 5 ilde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 08:33 Güncelleme: 17.04.2024 - 08:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 5 ilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarında 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman'da "Sibergöz-31" operasyonlarının düzenlendiğini aktardı.

        "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığını belirtti.

        Yerlikaya, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aldatıcı yöntemlerle mağdurları ikna eden şüphelilerin, hesaplarında bulunan paraları havale/EFT yöntemiyle kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıklarının belirlendiğini kaydetti.

        Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunan şüphelilerin, 18 ayrı eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale el konulduğu bilgisini de verdi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerini de paylaştığı operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce lodos sonra sağanak
        Önce lodos sonra sağanak
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Rönesans halka arzdan 4.5 milyar lira kaynak bekliyor
        Rönesans halka arzdan 4.5 milyar lira kaynak bekliyor
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Paket servise KDV ayarı
        Paket servise KDV ayarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?