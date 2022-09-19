80 hedef vuruldu! 17 terörist öldürüldü!

Teröristlerin sınırın Suriye tarafından gerçekleştirdiği ve Suruç'ta bir askerin şehit olduğu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılan "cezalandırma atışları" sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, saldırının faillerinin de arasında olduğu 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin saldırısına Türk Silahlı Kuvvetleri hemen karşılık verdi.